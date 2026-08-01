Легендарный альпинист погиб при сходе лавины в Пакистане

Известный альпинист Нирмал Пурджа погиб с группой при сходе лавины в Пакистане

Известный альпинист Нирмал Пурджа погиб при сходе лавины на горной вершине Броуд-Пик. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на основанную Пурджем компанию Elite Exped.

Как стало известно, легендарный непальский экстремал не выжил в составе команды из 11 человек в результате схода лавины. Трагедия случилась в четверг. «Мы также получили подтверждение того, что, к сожалению, другие участники экспедиции не выжили», — подчеркнули в Elite Exped.

В экспедицию на вершину Броуд-Пик, расположенную в составе горной системы Каракорум в Пакистане, входили пять непальских альпинистов, а также граждане США, Пакистана, Омана и Китая. В пятницу местные спасатели сообщили об обнаружении четырех тел. В материале говорится, что лавина сошла около 9 утра по местному времени на высоте 6579 метров.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования их семьям, друзьям и близким», — говорится в заявлении компании Elite Exped.

В 2019 году Нирмал Пурджа установил уникальное достижение, покорив все 14 вершин мира высотой более 8000 метров. Ему удалось сделать это за шесть с небольшим месяцев.

В конце июля стало известно, что участник альпинистской группы из семи человек не выжил во время восхождения на гору в Карачаево-Черкесии. Трагедия произошла в районе пика МИФИ в Даутском ущелье.