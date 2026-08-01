В ВСУ рассказали о беззащитном Киеве

Военнослужащий ВСУ назвал Киев прифронтовым городом из-за атак ВС РФ

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) способны регулярно наносить удары по украинской столице. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александа Мусиенко.

Мусиенко признался, что Россия может регулярно наносить по Киеву комбинированные удары ракетами и дронами, в том числе применять С-400 с территории Брянской и Курской областей. По его словам, российская армия способна проводить по 3-4 масштабные атаки в месяц, а также за один раз выпускать 70-80 ракет и несколько сотен беспилотников.

Также Мусиенко отметил, что украинской армии не хватает средств для перехвата ракет С-400.

Ранее депутат Верховной Рады Максим Бужанский в интервью заявил, что сомневается в налаживании на Украине производства ракет для систем Patriot. По словам Бужанского, даже если Запад согласится на передачу лицензии, процесс согласования затянется.