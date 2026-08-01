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19:49, 1 августа 2026 (обновлено: 19:52, 1 августа 2026)Бывший СССР

Армия России начала уничтожать склады украинского маркетплейса

ВС РФ нанесли удар по складам украинского интернет-магазина Rozetka под Киевом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Прокуратура Украины

Российская армия нанесла удар по логистическим складам Rozetka под Киевом. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В материале говорится, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по логистическим складам Rozetka, расположенным в Броварах Киевской области. Уточняется, что атака была совершена с помощью реактивных ракет «Герань».

Rozetka является крупнейшим украинским интернет-магазином и маркетплейсом электроники. В результате ударов была уничтожена логистическая техника, серьезно повреждены складские помещения. В материале Telegram-канала были опубликованы фотографии разбитых грузовых автомобилей.

В конце июля основатель Wildberries Татьяна Ким заявила об успешном отражении атак на склады компании. Ким подчеркнула, что с первого дня атак ежедневно усиливается и укрепляется линия обороны.

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