Россиян предупредили о магнитной буре

Синоптик Леус: В ближайшие сутки на Земле ожидается магнитная буря

В течение ближайших суток с вероятностью 75 процентов на Земле ожидается магнитная буря. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что причиной может стать корональный выброс массы, который произошел на Солнце 30 июля. «Прогностические модели показывают потенциальное усиление скорости солнечного ветра до отметок в 600 километров в секунду и выше», — говорится в сообщении. По словам синоптика, возмущения геомагнитного поля способны достичь уровня G1—G2, а продолжительность — от 6 до 9 часов.

Ранее ученые предупредили, что магнитные бури способны нарушить глобальную спутниковую связь, вызвать масштабные перебои в подаче электроэнергии и увеличить радиационное облучение астронавтов и пилотов.

В России прогноз магнитных бурь составляет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Ученые не дают точных прогнозов магнитных бурь на месяц вперед, потому что узнать об их приближении можно за несколько дней.