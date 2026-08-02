Тульская область подверглась атаке дронов

Миляев: Над Тульской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Тульская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре дрона над территорией региона. По словам Миляева, в результате атаки никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее украинские дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областями, Крымом, Башкортостаном, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.