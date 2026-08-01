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21:49, 1 августа 2026 (обновлено: 21:53, 1 августа 2026)Россия

ВСУ атаковали сразу несколько регионов России

Минобороны: Силы ПВО уничтожили 152 беспилотника ВСУ над территорией России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 150 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областями, а также над Крымом, Башкортостаном, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

В общей сложности было сбито 152 беспилотника в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал маршрутку в поселке Погар Брянской области. В результате атаки трое местных жителей получили ранения.

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