Минобороны: Силы ПВО уничтожили 152 беспилотника ВСУ над территорией России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 150 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областями, а также над Крымом, Башкортостаном, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

В общей сложности было сбито 152 беспилотника в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал маршрутку в поселке Погар Брянской области. В результате атаки трое местных жителей получили ранения.