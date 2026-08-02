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00:56, 2 августа 2026Бывший СССР

Описаны изощренные пытки в ВСУ

Иванников сообщил об изощренных пытках в ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют к подчиненным и пленным разнообразные изощренные пытки. Их в комментарии aif.ru описал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Это пытки водой, когда пытались топить в водоёмах, в различных емкостях. Это помещение в различные ямы, закрытые сооружения, железные ящики, коробки. Надевание кандалов, наручников, различных пакетов и мешков на голову — пытались лишать зрения. А также привязывали к деревьям — это была распространенная практика. При этом использовали липкие ленты типа скотча — пользовались всем тем, что можно было найти в обиходе человека, и не тратить денежные средства», — перечислил он.

По словам Иванникова, пытки в ВСУ перешли на качественно иной уровень, поскольку европейские государства стали отправлять на Украину специальные медикаменты, применяемые во время допросов.

Ранее Иванников рассказал, что украинские военные применяют пытки с отрыванием конечностей, которые широко использовались в нацистской Германии.

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