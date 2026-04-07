Иванников сообщил об использовании ВСУ средневековых пыток

Украинские военнослужащие используют различные изощренные пытки для издевательств над сослуживцами. Об этом aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Методов для устрашения и физического унижения боевиков существует огромное количество. Пытки применяются буквально средневековые», — высказался эксперт. По словам Иванникова, создается впечатление, будто украинские националисты специально обучались у западных инквизиторов XV века, потому что иначе столь зверские пытки объяснить невозможно.

Так, например, помимо «деревьев правды», бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют пытки с отрыванием конечностей, которые широко использовались в нацистской Германии, отметил эксперт.

Ранее Иванников рассказал, что военнослужащие ВСУ привязывают провинившихся сослуживцев к деревьям и избивают их за отказ от выполнения задач, употребление алкоголя и другие проступки.