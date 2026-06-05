Путин высказался о росте зарплат

Путин: Зарплаты в России увеличились более чем на 30 % за пять лет

Зарплаты в России в реальном выражении выросли практически на треть. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

За последние пять лет зарплаты в российской экономике увеличились более чем на 30 процентов, подчеркнул президент РФ. Речь идет о росте в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, указал он.

Уровень безработицы в России на данный момент составляет 2,2 процента, что является очень хорошим результатом и одним из самых низких показателей среди всех промышленно развитых стран, подчеркнул он. «К нам приближается Япония с показателем 2,5 процента. У Индии и США по 4,2, в Еврозоне же 5,9», — перечислил глава государства.

Ранее Путин оценил долю БРИКС в мировой экономике. Почти половину (49 процентов) ежегодного прироста мирового ВВП обеспечивали страны союза пяти государств, обратил внимание он. При этом вклад «Большой семерки» в этот процесс составил лишь 18 процентов, дал понять он.