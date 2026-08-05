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18:29, 5 августа 2026 (обновлено: 18:37, 5 августа 2026)Ценности

Бывшая возлюбленная Тимати раскрыла отношение к критике ее внешности

Модель Алена Шишкова призналась, что смирилась с критикой ее внешности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anatoly Lomokhov/ / Globallookpress.com

Российская модель Алена Шишкова раскрыла отношение к критике ее внешности. Своими мыслями на данную тему она поделилась в интервью спортсмена Сергея Бойцова в рамках программы «Небесные разговоры».

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати призналась, что смирилась с негативными высказываниями по поводу ее внешнего вида. «Когда тебя постоянно обсуждают с ног до головы, в какой-то момент ты уже начинаешь сама к себе придираться из-за какой-то ерунды. Вот сейчас мне кто-нибудь скажет, что я страшная. Я скажу: "Ну да и что?"» — заявила она.

При этом манекенщица рассказала, что раньше критика со стороны незнакомых людей ее задевала, из-за чего у нее начались проблемы с едой. «Я и так худая была. Потом я не заметила, как это вообще перешло в мой образ жизни. До такой степени начинает крыша ехать», — пояснила она.

В настоящее время Шишкова, по ее словам, не обращает внимания на замечания хейтеров. «Для меня главное — здоровье, хорошо себя чувствовать. Когда ты сама в себе уверена, понимаешь, что неважно, как ты выглядишь, с макияжем или нет, с укладкой или нет», — заключила знаменитость.

В июле 2024 года Шишкова ответила на обвинения в анорексии.

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