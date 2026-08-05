Раскрыты все новые устройства Apple

MacRumors: Осенью Apple представит iPhone 18 Pro, складной смартфон и часы

Корпорация Apple посвятит мероприятие в сентябре анонсу флагманских смартфонов и первого складного iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты профильного медиа проанализировали утечки и отчеты аналитиков и раскрыли список устройств, которые Apple покажет на выставке в сентябре. В первую очередь компания представит iPhone 18 Pro и 18 Pro Max — два флагманских телефона. Значительная часть презентации будет посвящена анонсу первого складного телефона, который в отчетах фигурирует под названием iPhone Ultra и будет стоить примерно 2500 долларов (202 тысячи рублей).

Также специалисты портала уверены, что IT-гигант традиционно представит линейку умных часов. В нее войдут Apple Watch Series 12 и Watch Ultra. Необязательно на презентации в сентябре, но до конца года компания может анонсировать центр управления умным домом Home Hub, новую ТВ-приставку Apple TV 4K, умные колонки HomePod и HomePod mini, а также смарт-камеру для домашнего наблюдения.

В материале перечислены девайсы, которые корпорация Тима Кука точно не покажет осенью. Так, фирма должна отложить выпуск базового смартфона iPhone 18. То же самое касается и ультратонкого iPhone Air 2. Скорее всего, эти аппараты анонсируют весной 2027 года вместе с iPhone 18e. В заключение журналисты MacRumors отметили, что Apple не собирается в этом году обновлять дешевые часы Watch SE.

Ранее в Bloomberg выяснили, что ноутбуки MacBook Air оказались в жестком дефиците. Производство недорогих компьютеров замедлилось из-за дефицита памяти.