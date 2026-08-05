Экс-послу Украины в США предъявили обвинение с многомиллионным залогом

Экс-послу Украины в США Стефанишиной предъявили обвинение с залогом 13 миллионов гривен

Экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной предъявили обвинение. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Экс-послу в США Стефанишиной предъявлено обвинение: прокурор просит назначить залог в размере 13 миллионов гривен (более 23,5 миллиона рублей). Адвокат, в свою очередь, просит суд уменьшить его до 10 миллионов гривен (более 18 миллионов рублей)», — говорится в публикации.

Стефанишина заявила об отсутствии у нее таких средств и расплакалась. Суд отправился в совещательную комнату, решение о мере пресечения будет объявлено 6 августа.

3 августа Стефанишина объявила об уходе с поста посла в США и объяснила решение личными обстоятельствами. Возможную отставку дипломата связывали с готовящимися обвинениями со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны 5 августа предъявили подозрение Стефанишиной. Причиной могло стать незаконное обогащение дипломата.