Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Факелом» в Кубке России

Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Факелом» в Кубке России со счетом 1:0

Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Факелом» в Кубке России со счетом 1:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный гол в матче состоялся на 92-й минуте. Мяч в свои ворота срезал защитник воронежцев Игорь Юрганов.

Таким образом, динамовцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы В Кубка России. Помимо «Динамо» и «Факела», в этом квартете выступают «Ахмат» и «Краснодар».

Ранее «Спартак» в домашнем матче Кубка России разгромил «Оренбург» со счетом 5:1. Дублем отметился Манфред Угальде, еще по голу забили Пабло Солари, Наиль Умяров и Павел Полех.