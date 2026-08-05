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20:56, 5 августа 2026 (обновлено: 21:10, 5 августа 2026)Спорт

Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Факелом» в Кубке России

Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Факелом» в Кубке России со счетом 1:0
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Факелом» в Кубке России со счетом 1:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный гол в матче состоялся на 92-й минуте. Мяч в свои ворота срезал защитник воронежцев Игорь Юрганов.

Таким образом, динамовцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы В Кубка России. Помимо «Динамо» и «Факела», в этом квартете выступают «Ахмат» и «Краснодар».

Ранее «Спартак» в домашнем матче Кубка России разгромил «Оренбург» со счетом 5:1. Дублем отметился Манфред Угальде, еще по голу забили Пабло Солари, Наиль Умяров и Павел Полех.

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