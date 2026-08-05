La Stampa: Оппозиционное движение в Италии выступает против поставок оружия Украине

Лидер оппозиционного итальянского «Движения "5 звезд"», экс-премьер Италии Джузеппе Конте сообщил, что его партия будет голосовать против поставок вооружений Украине. Об этом написала газета La Stampa.

«Мы продолжим воздерживаться от голосования за дальнейшие поставки оружия на Украину», — подчеркнул он.

Вместо поставок оружия партия политика будет стремиться достичь переломного момента в переговорах между сторонами конфликта. При этом издание Politico написало, что слова Конте вызвали разногласия по украинскому вопросу внутри левых сил Италии в преддверии парламентских выборов в 2027 году.

Ранее итальянские депутаты из оппозиционной партии «Национальное будущее» предложили прекратить оказывать военную помощь Украине. Один из депутатов подчеркнул, что санкционная политика Рима в отношении Москвы негативно сказывается на экономической ситуации в Италии, а также делает жизнь итальянцев тяжелее.