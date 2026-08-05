В результате ударов БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадали 2 человека

В Белгородской области в результате ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в своем канале в мессенджере «Макс».

В частности, в селе Архангельское БПЛА сдетонировал на территории частного домовладения, пострадал мужчина. Россиянина доставили в Белгородскую областную клиническую больницу.

«В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате детонации беспилотника около автомобиля ранение получила женщина. С осколочными ранениями предплечья и волосистой части головы супруг доставил ее в приемное отделение (...) больницы», — сообщили в оперативном штабе.

Кроме того, в Шебекино БПЛА атаковали территорию предприятия. В результате повреждения получили три автомобиля, а также крыша здания.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Белгородской области Александр Шуваев доложил президенту России Владимиру Путину, что за последние две недели участились обстрелы территории приграничного региона. Глава государства назвал приоритетом безопасность жителей.