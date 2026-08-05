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23:14, 5 августа 2026 (обновлено: 23:22, 5 августа 2026)Мир

Стало известно о достижении договоренностей по Ормузскому проливу

WSJ: Иран и Оман согласовали основные положения по Ормузскому проливу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Иран и Оман согласовали основные положения проекта соглашения по открытию Ормузского пролива. О достижении договоренностей сообщило издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

«Иран и Оман завершили подготовку проекта соглашения об открытии Ормузского пролива, которое предоставило бы Тегерану право контроля над судами, входящими в Персидский залив, но не позволяло бы ему взимать пошлины или плату за обслуживание», — говорится в статье.

Отмечается, что проект соглашения был передан США, странам Ближнего Востока и руководству Ирана для утверждения. Предполагается, что договор будет действовать 60 дней и откроет возможности для переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут успешно, их результаты появятся в течение 48 часов. Он также положительно оценил переговоры с Ираном, прошедшие 4 августа. По его словам, обсуждения длились весь день и прошли очень хорошо.

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