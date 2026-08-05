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23:52, 5 августа 2026 (обновлено: 00:10, 6 августа 2026)Экономика

В ООН предупредили о мировой угрозе из-за Эль-Ниньо

В ООН предупредили об угрозе голода почти для 50 млн человек из-за Эль-Ниньо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Из-за усиления климатического явления Эль-Ниньо почти 50 миллионов человек к концу 2027 года могут столкнуться с угрозой голода. Об этом сообщается в докладе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).

В документе уточняется, что в 2015-2016 годах Эль-Ниньо повлияло на продовольственную безопасность 60-100 миллионов человек. Эксперты объяснили, что пик Эль-Ниньо придется на сентябрь — декабрь, однако последствия явления будут наблюдаться и в 2027-м из-за его воздействия на посевные и урожайные циклы. Поэтому специалисты предупредили об угрозе нехватки продовольствия минимум для 49 миллионов человек.

Ранее кандидат химических наук, доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев заявил, что Эль-Ниньо способен влиять на зимы в Сибири и на Дальнем Востоке. «Хотя при этом в отдельные годы он также может усиливать Сибирский антициклон и приносить сильные морозы», — указал он.

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