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01:26, 6 августа 2026 (обновлено: 01:37, 6 августа 2026)Бывший СССР

На Украине заявили о получении колоссальной суммы от Запада с февраля 2022 года

Глава Нацбанка Украины Пышный: С февраля 2022 года Киев получил от Запада $200 млрд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Пышный

Андрей Пышный. Фото: Reuters

Глава Нацбанка Украины (НБУ) Андрей Пышный рассказал, какой объем средств получила страна от западных стран с с февраля 2022 года. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Пышный уточнил, что с февраля 2022 года Киев получил от Запада 200 миллиардов долларов. «Колоссальная сумма», — подчеркнул он.

В конце июля руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выдачу Украине нового кредитного транша финансовой помощи. Его объем составляет почти 690 миллионов долларов.

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