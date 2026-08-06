Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:10, 6 августа 2026 (обновлено: 02:14, 6 августа 2026)Мир

Трамп высказался о заключении сделки с Ираном

Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг заключения сделки с Ираном. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Ираном. Он также подчеркнул, что «не хочет убивать людей».

«Мы ведем переговоры. Посмотрим, что будет дальше. Но они нас уважают», — отметил американский лидер во время выступления перед избирателями в Лас-Вегасе.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут успешно, их результаты появятся в течение 48 часов. Он также положительно оценил диалог с Тегераном, состоявшийся 4 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Он предал нас всех». Бывшие сторонники Трампа объединились против него. Как они связаны с возможным преемником президента?
    Трамп высказался о заключении сделки с Ираном
    Швейцарию обвинили в демонизации России
    Порномодель рассказала об испугавшем ее поклоннике
    Названы самые надежные бренды телевизоров
    Российские ракетные заводы обогнали производителей Patriot
    Трамп предсказал США жизнь в аду
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву БПЛА
    Внук де Голля рассказал о желании европейцев переехать в Россию
    Названо число оставшихся без света жителей Днепропетровской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok