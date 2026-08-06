Трамп высказался о заключении сделки с Ираном

Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Ираном

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг заключения сделки с Ираном. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Ираном. Он также подчеркнул, что «не хочет убивать людей».

«Мы ведем переговоры. Посмотрим, что будет дальше. Но они нас уважают», — отметил американский лидер во время выступления перед избирателями в Лас-Вегасе.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут успешно, их результаты появятся в течение 48 часов. Он также положительно оценил диалог с Тегераном, состоявшийся 4 августа.