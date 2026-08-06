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03:03, 6 августа 2026Мир

Трамп похвастался крупным трофеем США

Трамп назвал венесуэльскую нефть доставшимся США трофеем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал венесуэльскую нефть доставшимся США трофеем. Такое заявление он сделал во время выступления в пригороде Лас-Вегаса (штат Невада), пишет ТАСС.

«Из Венесуэлы поступают миллиарды баррелей нефти. Это одно из самых богатых на нефтяные месторождения мест в мире», — отметил он.

При этом политик назвал «48-минутной войной» военную операцию в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены и вывезены глава Венесуэлы Николас Мадуро с женой.

Дональд трамп объяснил, что США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили» на проведение операции.

Ранее Дональд Трамп изобразил Венесуэлу в виде 51-го американского штата. В соцсетях он опубликовал изображение карты страны, раскрашенной в цвета флага США.

В июле Дональд Трамп заявил, что ЦРУ выявило план махинаций на парламентских выборах 2020 года в Венесуэле. План заключался в подтасовке голосов в пользу правительства тогдашнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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