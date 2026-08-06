США захотели ускоренно принять санкции против России

Punchbowl: В сенате США обсуждают ускоренное голосование по санкциям против России

Американские сенаторы рассматривают возможность ускоренного принятия законопроекта о введении санкций против России, для чего предложен новый механизм голосования — через поправку к законодательству о пошлинах. Об этом сообщает издание Punchbowl, ссылаясь на источники в Конгрессе.

Ранее в этом процессе возникла заминка: сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное рассмотрение санкционного пакета в верхней палате. Однако ситуация, по всей видимости, сдвинулась с мертвой точки. Как написал в своем X журналист Эндрю Дезидерио, демократы в течение дня запустили по «горячей линии» предложение, включающее совместную поправку Уорнока и его коллеги Билла Кэссиди. Она призвана скорректировать формулировки, касающиеся пошлинных положений в документе.

По словам Дезидерио, этот шаг может свидетельствовать о том, что стороны близки к соглашению, которое позволит ускорить финальное принятие законопроекта. Пока неизвестно, сколько времени потребуется для окончательного голосования, но сам факт появления такой поправки указывает на стремление найти компромисс и продвинуть инициативу вопреки ранее возникшим препятствиям.

Ранее демократы раскритиковали новый законопроект о санкциях против России, посчитав его предлогом для наделения Трампа широкими полномочиями по введению пошлин. По мнению законодателей, инициатива содержит размытые формулировки.

