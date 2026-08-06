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05:35, 6 августа 2026Путешествия

Россиянин описал супермаркет в Белоруссии словами «почти полное отсутствие наших брендов»

Россиянин рассказал об ассортименте в супермаркете Белоруссии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: 8th.creator / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер описал супермаркет в Белоруссии словами «почти полное отсутствие наших брендов». Об этом он рассказал в личном блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

По его словам, первое, что бросилось в глаза — это огромное количество товаров местного производства. «Для такой небольшой страны с населением менее 10 миллионов человек это действительно впечатляет», — отметил он.

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Тревел-блогера удивило отсутствие российских производителей на полках. При том, что в РФ белорусские товары стали привычной частью ассортимента. «В лучшем случае среди стеллажей можно увидеть популярные международные бренды, но произведенные на российских фабриках», — пишет автор.

Также блогер подчеркнул, что продукты в Белоруссии стоят значительно дешевле, нежели в России. «Где-то разница составляет около трети, а некоторые позиции могут даже отличаться раза в полтора. Да, уже давно прошли те времена, когда ценовой разрыв был огромным», — пояснил он.

Ранее тревел-блогер описал столицу Белоруссии Минск фразой «не ожидал увидеть так много казино». По его словам, за час прогулки он встретил больше пяти игорных заведений.

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