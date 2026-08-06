Глава МВД ФРГ Добриндт назвал случай с БПЛА в аэропорту Лейпцига сценарием гибридной атаки

Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт прокомментировал инцидент с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле. Политик подчеркнул, что эта ситуация напрямую связана с безопасностью.

Моя оценка такова: здесь мы имеем дело со сценарием гибридной атаки Александер Добриндт глава МВД Германии

Принадлежность устройства глава МВД ФРГ не назвал.

Что произошло?

В ночь на 5 августа в немецкой воздушной гавани Лейпциг/Галле были обнаружены два неопознаных объекта. Первый зафиксировали в небе, а второй нашли на земле. Из-за инцидента работа аэропорта была ограничена.

Издание Bild отметило, что речь идет о БПЛА, к которому был прикреплен пакет со взрывателем. Утверждалось, что беспилотник нашли вблизи украинского самолета типа «Антонов». Полиция обеспечила безопасность авиасудна.

Позднее выяснилось, что беспилотник перехватил работник аэропорта. Через 11 минут к мужчине прибыли сотрудники спецслужб и полиция.

Заявление Польши

В ходе выступления в парламенте Великобритании глава МИД Польши Радослав Сикорский представил сбитый на Украине беспилотник и предупредил, что отказаться от создания оборонительных сооружений вроде «стены дронов» на восточном фланге Европы было бы «безответственно».

Россия, к сожалению, может проникнуть далеко вглубь Европы Радослав Сикорский глава МИД Польши

Инциденты в Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила датчан о необходимости готовиться к новым гибридным атакам, указав на Россию как на главную угрозу безопасности Европы. После этого БПЛА в третий раз за неделю нарушил воздушное пространство страны.

Агенство Bloomberg отметило, что официальный Копенгаген не может определить, кто стоит за инцидентами с беспилотниками, однако Фредериксен уверена в якобы стремлении России дестабилизировать обстановку в Европе.

Реакция России

Заместитель председателя Совета безопастности России Дмитрий Медведев назвал вероятную причину активности беспилотников в Европе. По его словам, это может быть провокацией со стороны Украины «с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну».

Куча бессмысленных хохлоуклонистов живет в Европе. Запускать дроны в Европе безопаснее, чем на передовой Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Политик отметил, что причины активности БПЛА могут быть и другие. Медведев выразил належду, что европейцы поймут опасность войны и перестанут поддерживать лидеров, выступающих за продолжение конфликта на Украине.

