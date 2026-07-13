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07:25, 13 июля 2026Мир

В соседней с Россией стране НАТО вырос подземный город-бомбоубежище с саунами и церквями. К чему она готовится?

Times: В Хельсинки построили подземный город-убежище на случай ядерной войны с Россией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В соседней с Россией стране, которая является членом НАТО, вырос подземный город-бомбоубежище с саунами и церквями. Речь идет об убежищах на территории финской столицы Хельсинки, которые возвели на случай ядерной войны с РФ, сообщает британская газета The Times.

Хельсинки может выглядеть как обычная скандинавская столица, но под его улицами скрывается подземный город из 5,5 тысячи убежищ, которых хватит для размещения почти миллиона человек в случае ядерного удара или нападения со стороны

The Times

Сотрудник отдела безопасности Юкк-Пекки Шродерус поделился информацией, согласно которой подземное пространство сдается в аренду, чтобы оно не простаивало в мирное время. Таким образом власти могут быть уверены, что убежища нормально функционируют и будут подготовлены к экстренным ситуациям.

Внутри подземного города располагаются олимпийские бассейны с водными горками, сауны, картинговые трассы, скейт-парки, церкви и центры стрельбы из лука.

Финляндия строила бомбоубежища 70 лет

В ноябре 2025 года жители Финляндии вспомнили о бомбоубежищах, писал The New York Times (NYT). Такие настроения возникли на фоне переживаний Хельсинки из-за затянувшегося украинского конфликта, а также частых высказываний президента Финляндии Александра Стубба о якобы исходящей от России угрозе.

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Ориентируясь на Финляндию, власти Польши начали в спешке строить бомбоубежища, в том числе задействовав столичное метро, также указав на необходимость защитить граждан от угрозы со стороны России. Однако эксперты указывают, что финнам потребовалось 70 лет, чтобы достичь нынешнего уровня защиты, так что этот процесс займет много времени.

Войска НАТО и ядерное оружие у границ: решения Хельсинки усугубляют конфтронтацию с Россией

В июле финское правительство решило снять запрет на ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жестко отреагировал на такое решение.

Что изменится для финнов? Сущая безделица: теперь территория их страны попадет на карту целей для ядерного оружия России. Радуйтесь, финны, вы, наконец, в полной безопасности!

Дмитрий МедведевЗампред Совбеза России

Также финский аналитик Сакари Линден указывал, что Финляндия находится под угрозой войны с Россией из-за размещения войск НАТО на территории Лапландии. В связи с этим он призвал страну перестать проводить агрессивную внешнюю политику и дать преимущество политическим силам, которые стремятся к дипломатии.

Кроме того, президент Финляндии часто агрессивно высказывается в адрес РФ. Так, он заявил, что все лидеры НАТО поддерживают удары Вооруженных сил Украины вглубь территории России. По словам Стубба, они также полностью выступают за усиление давления на Россию и продолжение военных поставок.

После этого на Западе Стубба предупредили, что после таких слов о России ему грозит возможный конфликт с президентом США Дональдом Трампом.

Финская экономика страдает от антироссийской политики

Страна оказалась на грани экономического краха из-за решения закрыть границу с РФ. Если ранее ситуация затрагивала приграничные регионы, то теперь экономический кризис пришел в столицу, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен. Наибольший ущерб был нанесен туристическому сектору, из-за чего города опустели.

До этого российское правительство приняло решение закрыть ряд пограничных переходов через границу с тремя странами — Латвией, Финляндией и Эстонией. Финские таможенники обеспокоились такой мерой со стороны Москвы, писал Yle. Более ста сотрудников-финнов оказались в вынужденном неоплачиваемом отпуске.

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