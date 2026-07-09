Сосед России оказался на грани краха из-за закрытой границы

Малинен: Финская столица опустела, экономика может рухнуть из-за закрытия границы с РФ

Соседствующая с Россией страна оказалась на грани экономического краха из-за решения закрыть границу с РФ. Речь идет о Финляндии, о проблемах региона, которые повлияли даже на столицу, рассказал профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети Х.

«Боюсь, что экономика Хельсинки вот-вот рухнет. <…> Все, с кем я разговариваю, также называют одну и ту же причину: закрытие нашей восточной границы», -— подчеркнул эксперт.

По его словам, наибольший ущерб нанесен туристическому сектору. Малинен отметил, что еще никогда не видел центр финской столицы «таким пустым».

Ранее финские таможенники обеспокоились решением России закрыть КПП, писал Yle. Более ста сотрудников-финнов оказались в вынужденном неоплачиваемом отпуске.