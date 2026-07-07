Финские таможенники обеспокоились решением России закрыть КПП

Yle: Более ста финских таможенников остались без работы из-за закрытия Россией КПП

Финские таможенники остались без работы из-за закрытия Россией своих контрольно-пропускных пунктов (КПП). Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что более ста сотрудников оказались в вынужденном неоплачиваемом отпуске.

«Мы опасаемся, что в худшем случае затяжная ситуация может привести к сокращениям», — заявил заместитель главного доверенного лица Профсоюза работников таможни Финляндии Пекка Наски.

По его словам, прекращение грузовых перевозок между Финляндией и Россией еще больше ухудшит перспективы сотрудников таможни на восточной границе.

Ранее российское правительство приняло решение закрыть ряд пограничных переходов через границу с тремя странами — Латвией, Финляндией и Эстонией.