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20:13, 7 июля 2026Мир

Финские таможенники обеспокоились решением России закрыть КПП

Yle: Более ста финских таможенников остались без работы из-за закрытия Россией КПП
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Little / Reuters

Финские таможенники остались без работы из-за закрытия Россией своих контрольно-пропускных пунктов (КПП). Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что более ста сотрудников оказались в вынужденном неоплачиваемом отпуске.

«Мы опасаемся, что в худшем случае затяжная ситуация может привести к сокращениям», — заявил заместитель главного доверенного лица Профсоюза работников таможни Финляндии Пекка Наски.

По его словам, прекращение грузовых перевозок между Финляндией и Россией еще больше ухудшит перспективы сотрудников таможни на восточной границе.

Ранее российское правительство приняло решение закрыть ряд пограничных переходов через границу с тремя странами — Латвией, Финляндией и Эстонией.

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