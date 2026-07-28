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04:00, 28 июля 2026Ценности

Кэти Холмс в прозрачной рубашке обнялась с возлюбленным

Актриса Кэти Холмс в прозрачной рубашке обнялась с возлюбленным Джейсоном Бардом Ярмоски
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Кэти Холмс и Джейсон Бард Ярмоски

Кэти Холмс и Джейсон Бард Ярмоски. Фото: BFA.com / BACKGRID / Legion-Media.com

Американская актриса Кэти Холмс вышла в свет с возлюбленным, художником Джейсоном Бардом Ярмоски. Фотографии пары публикует Daily Mail.

47-летняя телезвезда вместе с бойфрендом посетили вечеринку люксового бренда Ferragamo в Нью-Йорке. Знаменитость вышла в свет в прозрачной рубашке синего цвета и мини-юбке с бахромой, держа в руках оранжевую сумку. На размещенных кадрах Холмс и Ярмоски позировали в обнимку.

Ранее наряд Кэти Холмс на вечеринке оценили в сети фразой «стиль — не самая сильная ее сторона».

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