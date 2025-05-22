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17:35, 22 мая 2025Ценности

Наряд Кэти Холмс на вечеринке оценили в сети фразой «стиль — не самая сильная ее сторона»

Мария Винар

Фото: Nina Westervelt / WWD via Getty Images

Пользователи сети оценили наряд американской актрисы театра и кино Кэти Холмс, в котором она пришла на вечеринку бренда Tod's в Нью-Йорке. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

46-летняя знаменитость выбрала для мероприятия коричневое платье с открытыми плечами, которое состояло из трикотажного верха и кожаной юбки. Кроме того, она надела лакированные туфли с круглыми носами и взяла с собой белую сумку. При этом визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небрежную прическу.

Читатели портала удивились внешнему виду звезды «Бэтмена: Начало» и описали его следующими фразами: «Стиль — не самая сильная ее сторона», «Платье-мешок и отвратительные туфли. О чем она думала?», «Она всегда плохо одевалась. Я не думаю, что у нее вообще был стилист», «Она забыла расчесать волосы?», «Она выглядит старше с этим макияжем глаз».

В апреле сообщалось, что Кэти Холмс вышла в свет в откровенном платье и привлекла внимание фотографов.

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