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04:34, 30 июля 2026 (обновлено: 04:37, 30 июля 2026)Интернет и СМИ

Названо ударившее по имиджу Зеленского событие

Христофору: отказ Нетаньяху от встречи с Зеленским ударил по имиджу Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Отказ израильского премьера Биньямина Нетаньяху от личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне ударил его по имиджу. Об этом на YouTube-канале заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Отказ от личной встречи с Зеленским стал плевком в лицо усилиям Киева. Впрочем, никто не знает, что они вообще могли на такой встрече обсуждать», — отметил журналист.

По словам Христофору, украинский президент мог уловить нежелание премьера Израиля общаться с ним еще в ходе короткого разговора на церемонии прощания с сенатором США Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Зеленский настолько стал токсичным, что даже в разговоре с Нетаньяху, тот лишь отшучивался из вежливости», — добавил он.

Ранее профайлер и политолог Руслан Панкратов прокомментировал ухмылку Зеленского на похоронах Грэма во время встречи с Нетаньяху. Он заявил, что улыбка на подобных мероприятиях — это защитная маска, снимающая напряжение при неизбежном физическом сближении с оппонентом по повестке.

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