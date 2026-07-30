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07:07, 30 июля 2026 (обновлено: 07:08, 30 июля 2026)Силовые структуры

Раскрыты новые подробности об убийстве пасынка Намина

РИА Новости: Пасынок Намина во время убийства не потерял самоконтроль
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

В распоряжении РИА Новости оказались материалы уголовного дела Романа Ткаченко — пасынка рок-музыканта Стаса Намина, осужденного на 18 лет колонии строгого режима за убийство двух человек.

Согласно документам, в момент преступления он находился в состоянии эмоционального возбуждения, однако, вопреки версии защиты, не потерял способность контролировать свои действия.

Уточняется, что Ткаченко не находился в состоянии физиологического или кумулятивного аффекта. Зафиксированное у него эмоциональное возбуждение не достигало степени выраженности аффекта, а стресс после содеянного не нарушал его способность к самоконтролю, адекватной оценке событий и прогнозу последствий. Тяжелого психического расстройства у осужденного также не выявлено.

Трагедия в семье Намина произошла в октябре 2023 года. Тогда 30-летний сын и теща основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» были найдены со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. Мотивом расправы оказался давний семейный конфликт.

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