Раскрыты новые подробности об убийстве пасынка Намина

РИА Новости: Пасынок Намина во время убийства не потерял самоконтроль

В распоряжении РИА Новости оказались материалы уголовного дела Романа Ткаченко — пасынка рок-музыканта Стаса Намина, осужденного на 18 лет колонии строгого режима за убийство двух человек.

Согласно документам, в момент преступления он находился в состоянии эмоционального возбуждения, однако, вопреки версии защиты, не потерял способность контролировать свои действия.

Уточняется, что Ткаченко не находился в состоянии физиологического или кумулятивного аффекта. Зафиксированное у него эмоциональное возбуждение не достигало степени выраженности аффекта, а стресс после содеянного не нарушал его способность к самоконтролю, адекватной оценке событий и прогнозу последствий. Тяжелого психического расстройства у осужденного также не выявлено.

Трагедия в семье Намина произошла в октябре 2023 года. Тогда 30-летний сын и теща основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» были найдены со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. Мотивом расправы оказался давний семейный конфликт.