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08:12, 30 июля 2026Экономика

Названы признаки сложной для продажи квартиры

Рябухина: Хороший район не гарантирует быструю продажу вторичной квартиры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Хороший район не гарантирует быструю продажу квартиры на вторичном рынке, если объект имеет ряд недостатков. Признаки неликвидного жилья назвала руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Самолет Плюс» Наталья Рябухина в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, серьезным недостатком является расположение на первых и последних этажах. Такие лоты не только продаются дольше, но и стоят дешевле на 10-15 процентов. Кроме того, помешать найти покупателя может находящаяся вблизи оживленная трасса. Многих также оттолкнет соседство с кладбищами, промзонами и линиями электропередач.

Среди неудачных внутренних параметров Рябухина отметила маленькую кухню и неудачную планировку с вытянутыми или проходными комнатами. Устаревшие инженерные системы, плавающие подвалы, сырость и запах в подъезде также снижают спрос.

Ранее россиянам перечислили признаки опасной сделки с жильем. По словам специалистов «Жилфонда», насторожить должен в том числе отказ пройти медосвидетельствование для подтверждения дееспособности при заключении договора.

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