Мирошник: Зеленский сменой правительства захотел взять реванш у Запада

Президент Украины Владимир Зеленский сменой правительства пытается взять реванш за прошлогодние неудачи. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Спустя год, получив транши от Евросоюза или обещания траншей от стран НАТО, он почувствовал себя сильнее, увереннее и решил, что пора бы пересмотреть все компромиссы, на которые он шел ранее», — объяснил он.

По словам Мирошника, год назад Зеленский пошел на компромисс с «либеральными кругами» для того, чтобы сохранить свое влияние в стране.

22 июля 2025 года Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал президент Украины Владимир Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.

На фоне народного недовольства и критики со стороны Европы украинский лидер решил вернуть полномочия НАБУ и САП. Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал соответствующий законопроект, голосование по нему ожидается 31 июля.