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Силовые структуры
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10:05, 30 июля 2026Силовые структуры

Рассказ о нищенском детстве «королевы марафонов» попал на видео

Мать Блиновской рассказала о проблемах со здоровьем дочери из-за тяжелого детства
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Нина Останина, мать «королевы марафонов» Елены Блиновской, рассказала о проблемах со здоровьем дочери из-за нищенского детства. Видео с ней публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видна женщина, которая говорит, что растила детей в тяжелых условиях. У них была зарплата в 100 рублей на семью из четырех человек, от недоедания она даже падала в голодный обморок. «У дочери были две дырки в сердце. У внучки — то же самое», — сказала Останина.

Ранее Блиновская в тюремной форме попала на видео. Кассационный суд отказал ей в смягчении приговора. Блогерша повторно попросила суд отстрочить наказание до 2034 года — до того, как ее младшая дочь достигнет 14-летнего возраста.

Блиновская рассказала, что не видит, как растут ее дети. По ее словам, старший ребенок окончил школу и она не смогла быть рядом с ним во время сдачи ЕГЭ и на выпускном. Кроме того, она заявила, что свою младшую дочь не видела уже три года.

Ранее отец Елены Блиновской Олег Останин рассказал о ее жизни в колонии.

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