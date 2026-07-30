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11:06, 30 июля 2026 (обновлено: 11:18, 30 июля 2026)Бывший СССР

Стало известно о предстоящих санкциях Армении против России

Депутат Европарламента Картхайзер: ЕС заставит Армению ввести санкции против РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Whatafoto / Shutterstock / Fotodom

Европейский союз (ЕС) заставит Армению ввести санкции против России. Об этом заявил депутат Европарламента Фернан Картхайзер в интервью «Известиям».

По его словам, на Ереван будет оказано сильное давление для введения рестрикций со стороны Брюсселя. Депутат выразил надежду, что страна выдержит внешнее воздействие и начнет «заботиться о своих собственных интересах».

«Евросоюз использует республику в личных геополитических целях, но не сможет защитить ее от неизбежных экономических и политических последствий такого шага», — подчеркнул Картхайзер.

В 2025 году парламент Армении принял проект закона «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе», подразумевающий официальное провозглашение проевропейского внешнеполитического курса. В Москве неоднократно заявляли о невозможности совмещать членство в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Вице-премьер России Алексей Оверчук указал, что определенность в этом вопросе будет выгодной для всех заинтересованных сторон.

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