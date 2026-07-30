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12:01, 30 июля 2026 (обновлено: 12:07, 30 июля 2026)Мир

Раскрыта новая информация о переговорах CША и Ирана

AP: Возвращение США к прямым переговорам с Ираном пока маловероятно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Возвращение США к прямым переговорам с Ираном пока маловероятно. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным агентства, хотя страны‑посредники активно стараются возобновить диалог между государствами, Вашингтон сейчас не проявляет готовности к переговорам.

«Последние события в регионе указывают на то, что возобновление прямой дипломатии не намечается», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что государства-посредники на Ближнем Востоке пытаются добиться возобновления переговоров о прекращении огня между США и Ираном. Отмечается, что эти усилия последовали за новой волной эскалации.

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