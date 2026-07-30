Раскрыта новая информация о переговорах CША и Ирана

AP: Возвращение США к прямым переговорам с Ираном пока маловероятно

Возвращение США к прямым переговорам с Ираном пока маловероятно. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным агентства, хотя страны‑посредники активно стараются возобновить диалог между государствами, Вашингтон сейчас не проявляет готовности к переговорам.

«Последние события в регионе указывают на то, что возобновление прямой дипломатии не намечается», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что государства-посредники на Ближнем Востоке пытаются добиться возобновления переговоров о прекращении огня между США и Ираном. Отмечается, что эти усилия последовали за новой волной эскалации.