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13:07, 30 июля 2026Авто

Минтранс России утвердил важные изменения для водителей

С 1 сентября в России вводится новый режим труда и отдыха для профессиональных водителей
Марина Аверкина

Фото: Luckykot / Shutterstock / Fotodom

Как стало известно РИА Новости, с 1 сентября 2026 года в России вступает в силу обновленный регламент, определяющих режим работы и отдыха профессиональных водителей. Соответствующий документ, разработанный Министерством транспорта РФ, будет иметь силу в течение шести лет.

Теперь стандартная трудовая неделя водителей не должна превышать сорок часов. Допускается совокупный учет отработанного времени в пределах одного месяца. При наличии договоренности с профсоюзом — до трех месяцев.

Максимальная продолжительность одной смены, как и прежде, составит десять часов. Ее можно увеличить на 120 минут, если рабочий день будет разбит на несколько частей. Для ряда категорий предельная планка сдвинется до двенадцати часов. Речь идет о сотрудниках такси, инкассаторских служб, медучреждений, аварийно-коммунального хозяйства, связи, телевизионных и радиовещательных компаний. Такая же длительность смены предусмотрена для вахтовиков водителей руководителей организаций.

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Еженедельный непрерывный отдых обязан составлять не менее 45 часов. Эту норму разрешено сокращать до 24 часов при условии компенсации неиспользованных часов отдыха. При этом пауза между завершением одной рабочей недели и началом следующей не может превышать семи дней.

Действие нормативного акта распространяется на наемных работников и индивидуальных предпринимателей. В ведомстве уточнили: новые положения не затрагивают водителей международных рейсов, а также специалистов, обслуживающих представителей органов власти и работающих на перевозках по внутренней территории предприятий. Кроме того, правила не применяются к водителям служб экстренного реагирования и спецслужб.

Ранее Госавтоинспекция России выступила с опровержением распространившихся в ряде СМИ и социальных сетях утверждениях о том, что с 1 августа инспекторы начнут требовать у водителей бумажные версии европротокола.

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