Минтранс России утвердил важные изменения для водителей

С 1 сентября в России вводится новый режим труда и отдыха для профессиональных водителей

Как стало известно РИА Новости, с 1 сентября 2026 года в России вступает в силу обновленный регламент, определяющих режим работы и отдыха профессиональных водителей. Соответствующий документ, разработанный Министерством транспорта РФ, будет иметь силу в течение шести лет.

Теперь стандартная трудовая неделя водителей не должна превышать сорок часов. Допускается совокупный учет отработанного времени в пределах одного месяца. При наличии договоренности с профсоюзом — до трех месяцев.

Максимальная продолжительность одной смены, как и прежде, составит десять часов. Ее можно увеличить на 120 минут, если рабочий день будет разбит на несколько частей. Для ряда категорий предельная планка сдвинется до двенадцати часов. Речь идет о сотрудниках такси, инкассаторских служб, медучреждений, аварийно-коммунального хозяйства, связи, телевизионных и радиовещательных компаний. Такая же длительность смены предусмотрена для вахтовиков водителей руководителей организаций.

Еженедельный непрерывный отдых обязан составлять не менее 45 часов. Эту норму разрешено сокращать до 24 часов при условии компенсации неиспользованных часов отдыха. При этом пауза между завершением одной рабочей недели и началом следующей не может превышать семи дней.

Действие нормативного акта распространяется на наемных работников и индивидуальных предпринимателей. В ведомстве уточнили: новые положения не затрагивают водителей международных рейсов, а также специалистов, обслуживающих представителей органов власти и работающих на перевозках по внутренней территории предприятий. Кроме того, правила не применяются к водителям служб экстренного реагирования и спецслужб.

Ранее Госавтоинспекция России выступила с опровержением распространившихся в ряде СМИ и социальных сетях утверждениях о том, что с 1 августа инспекторы начнут требовать у водителей бумажные версии европротокола.