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14:04, 30 июля 2026Путешествия

Упавший с балкона турист не выжил после девяти месяцев в реанимации

Турист упал с балкона на Канарах, провел девять месяцев в реанимации и не выжил
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: RVillalon / Shutterstock / Fotodom  

Упавший с балкона на Канарских островах турист не выжил после девяти месяцев в реанимации. Об этом пишет газета The Sun.

Трагедия произошла 25 октября в апартаментах Galeon Playa в Коста-Тегисе. Николас Томас из Великобритании прилетел на отдых со своим другом, 56-летним Дарреном Силкосом. Мужчины упали с балкона с высоты шести метров из-за обрушения перил. Силкос не выжил на месте, Томаса же госпитализировали в критическом состоянии в больницу.

В итоге мужчина провел девять месяцев в госпитале Уэльса, и 10 июля медики сообщили, что после стольких месяцев борьбы он не выжил. Расследование причин трагедии продолжается.

Ранее сообщалось, что туриста нашли бездыханным после падения с балкона в отеле на Канарских островах. Причиной стало обрушение перил балкона.

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