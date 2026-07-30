Упавший с балкона турист не выжил после девяти месяцев в реанимации

Турист упал с балкона на Канарах, провел девять месяцев в реанимации и не выжил

Упавший с балкона на Канарских островах турист не выжил после девяти месяцев в реанимации. Об этом пишет газета The Sun.

Трагедия произошла 25 октября в апартаментах Galeon Playa в Коста-Тегисе. Николас Томас из Великобритании прилетел на отдых со своим другом, 56-летним Дарреном Силкосом. Мужчины упали с балкона с высоты шести метров из-за обрушения перил. Силкос не выжил на месте, Томаса же госпитализировали в критическом состоянии в больницу.

В итоге мужчина провел девять месяцев в госпитале Уэльса, и 10 июля медики сообщили, что после стольких месяцев борьбы он не выжил. Расследование причин трагедии продолжается.

Ранее сообщалось, что туриста нашли бездыханным после падения с балкона в отеле на Канарских островах. Причиной стало обрушение перил балкона.

