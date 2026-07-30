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14:56, 30 июля 2026 (обновлено: 15:03, 30 июля 2026)Россия

Медведев поделился прогнозом об окончании СВО

Зампред Совбеза Медведев заявил, что СВО закончится победой России
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция (СВО) закончится победой России. Своим прогнозом он поделился на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума «Гвардейск», передает РИА Новости.

Он призвал делегатов мероприятия не забывать о будущем и строить планы.

«Когда закончится конфликт, а он, безусловно, закончится и закончится нашей победой, нам все равно придется осуществлять некий переток людей из одного сектора в другой и проводить диверсификацию», — отметил бывший президент России.

Медведев на встрече подчеркнул, что именно молодежь развивает беспилотники в России. По его информации, даже в крупных конструкторских бюро работают молодые люди.

До этого зампред Совбеза говорил, что россиянам следует консолидироваться ради победы в спецоперации.

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