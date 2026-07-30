Боуз раскритиковал обещание Евросоюза выделить Украине 8,3 миллиарда евро

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал обещание Европейского союза (ЕС) выделить Украине 8,3 миллиарда евро. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Конечно, дайте Зеленскому больше денег, чтобы он мог приобрести еще больше золотых унитазов, пока рядовые граждане ЕС с трудом сводят концы с концами», — написал он.

По мнению журналиста, западным компаниям не стоит финансировать Украину, поскольку государство не способно эффективно вывозить ресурсы со своей территории.

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен выделить Украине 8,3 миллиарда евро и утвердить набор жестких требований к Киеву для выделения этих средств до конца года. Новые требования Брюсселя включают реформы в так называемой области верховенства права, а также борьбу с коррупцией.