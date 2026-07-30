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11:37, 30 июля 2026Мир

ЕС выставил жесткие требования Украине

Совет ЕС утвердил набор требований к Киеву для выделения 8,3 миллиарда евро
Кристина Козлова (редактор)
СюжетКарта боевых действий на Украине: свежие данные

Фото: lindasky76 / Shutterstock / Fotodom

Европейский союз (ЕС) пообещал выделить Украине 8,3 миллиарда евро и утвердил набор жестких требований к Киеву для выделения этих средств до конца года. Об этом стало известно из публикации на сайте Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял решение о внесении изменений в программу поддержки Украины и связанный с ней "План действий для Украины", который определяет дорожную карту амбициозных реформ. Эти реформы Украина должна осуществить до выделения средств в рамках данной программы», — следует из заявления.

Новые требования Брюсселя включают реформы в так называемой области верховенства права, а также борьбу с коррупцией.

Ранее стало известно, что ЕС потребуется оказать политическое воздействие на Венгрию, чтобы Будапешт перестал откладывать открытие второго и третьего кластеров по переговорам о вступлении Украины в объединение. Один из дипломатов назвал задержки «небольшой заминкой», которая, вероятно, будет устранена.

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