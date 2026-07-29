ЕС придется надавить на Венгрию из-за Украины

FT: ЕС потребуется оказать политическое воздействие на Венгрию из-за Украины

Европейскому союзу (ЕС) потребуется оказать политическое воздействие на Венгрию, чтобы Будапешт перестал откладывать открытие второго и третьего кластеров по переговорам о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Один из дипломатов назвал задержки «небольшой заминкой», которая, вероятно, будет устранена. Однако для сохранения участия в процессе премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, вероятно, «потребуется прямое политическое взаимодействие».

Как отмечает издание, венгерский премьер с самого начала выступал против ускоренного вступления Украины в ЕС. Представитель венгерского правительства заявил, что Киев не должен получать более благоприятное отношение, чем кандидаты из Западных Балкан, которые годами выполняли требования блока для вступления.

Ранее стало известно, что Венгрия на техническом совещании заблокировала следующие процедурные шаги в переговорах о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Страны не смогут начать официальные переговоры с ЕС по реформам внутреннего рынка и конкурентоспособности до 1 сентября, на которое запланировано следующее техническое заседание.