Страна БРИКС купила российской рыбы на несколько миллиардов долларов

ГТУ КНР: Поставки рыбы и морепродуктов из России достигли 2,3 миллиарда долларов

С января по июнь 2026 года Китай импортировал российской рыбы и морепродуктов почти на 2,3 миллиарда долларов. Эти данные Главного таможенного управления (ГТУ) Китая процитировало «Интерфакс».

Достигнутый результат оказался в 1,5 раза выше, чем тот, что фиксировался по итогам первых шести месяцев прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 14 процентов, до 723 тысяч.

В частности, Китай на 25 процентов нарастил импорт мороженого минтая и довел его до 402 тысяч тонн. Кроме того, на 35 процентов выросли поставки мороженой трески, которые достигли 50 тысяч тонн.

Также Россия продала Китаю 22 тысячи тонн живых крабов (рост на 20 процентов). В денежном выражении этот экспорт оценивается в 620 миллионов долларов. Для мороженых крабов рост составил 45 процентов.

По итогам января-июня 2026 года Россия экспортировала в КНР агропродуктов на 4,9 миллиарда долларов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то экспорт вырос на 41 процент в натуральном выражении и на 44 процента — в денежном. Всего Китай приобрел 5,7 миллиона тонн соответствующей продукции.