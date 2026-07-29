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15:51, 29 июля 2026 (обновлено: 15:59, 29 июля 2026)Мир

Трамп анонсировал новые удары по Ирану

Трамп: США нанесут новые удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

США нанесут новые удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании. Такими планами президент США Дональд Трамп поделился в эфире телеканала Fox News, его слова передает иранский телеканал Iran International.

«Мы будем бить по ним без пощады — им достанется по полной программе», — сказал американский лидер журналистам.

Трамп объяснил, что американские удары по Ирану станут ответной мерой на нацеливание иранских баллистических ракет на американские войска в Иордании ночью 28 июля. При этом он добавил, что переговоры с Тегераном продолжатся, несмотря на последнее нападение.

Ранее Трамп заявил, что может отдать приказ уничтожить гражданскую инфраструктуру в Иране, но предпочел бы избежать такого сценария событий. По его словам, сейчас наиболее подходящий момент для того, чтобы Исламская Республика пошла на мирное соглашение с США

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