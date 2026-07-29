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16:41, 29 июля 2026Интернет и СМИ

Дуров мемом отреагировал на обвинения в содействии терроризму

Дуров поставил на аватар фото в образе боевика после обвинений в содействии терроризму
Маргарита Щигарева

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров после обвинения в содействии терроризму сменил свой аватар в мессенджере на мем. На реакцию предпринимателя обратил внимание Telegram-канал его бывшего пиарщика Георгия Лобушкина «Лобушкин молнит».

Дуров поставил на аватар в личном аккаунте отредактированную фотографию, на которой он изображен в образе боевика. При этом никаких комментариев по поводу уголовного преследования в России основатель Telegram не дал.

Снимок, о котором идет речь, Дуров впервые выложил во «ВКонтакте» в 2017 году. На фото он предстает с густой бородой и поднятым вверх указательным пальцем. Уточнялось, что мем был создан на основе снимка со смертником «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). После теракта в метро Санкт-Петербурга Дуров убрал это изображение с аватара.

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Утром 29 июля сообщалось, что ФСБ объявила Дурова в международный розыск. Позднее ведомство уточнило эту информацию, отметив, что это решение пока не принято. Кроме того, основателя Telegram обвинили в содействии террористической деятельности.

По данным ФСБ, Telegram не удалял чаты и каналы, используемые для подготовки диверсий, терактов и мошеннических операций. Также платформа не ограничила доступ к запрещенной информации из бота «Дайвинчик», внесенного в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

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