На странице Дурова во «ВКонтакте» появилось его фото в образе шахида

На странице создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова появилась фотография, на которой он запечатлен с густой бородой и с закинутым пальцем вверх.

В другой руке у Дурова предмет, похожий на дуло оружия. В нижней части фотографии расположена строка с арабскими надписями.

На самой картинке написано на арабском «Абу Зубейр аль-Аджали — да примет его Аллах — совершивший операцию истишхадия (самоподрыв — прим. «Ленты.ру») в районе Вади Хаджар». На оригинальном снимке был изображен смертник запрещенного в России «Исламского государства».

Помимо новой фотографии, на странице Дурова во «ВКонтакте» других изменений нет. Сам создатель соцсети никак не прокомментировал появившийся снимок. Является ли смена аватара во «ВКонтакте» взломом, неизвестно.

В комментариях к фото пользователи шутят, что Дуров присоединился к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

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Впервые снимок с отфотошопленным Дуровым появился в Telegram-чате «Д///ИХАД», в котором обсуждают новости о действиях террористов в Сирии и на Ближнем Востоке.

Шуточные публикации о том, что бизнесмен вступил в одну из экстремистских группировок, появились после того, как 18 марта он опубликовал в своем Twitter новую фотографию на паспорт. В сети сочли, что на ней Дуров походит на человека с арабским происхождением или даже шахида. Сам он отметил, что и правда похож на террориста, который любит использовать Telegram.