Павла Дурова призвали вернуть петербуржцу разбитый смартфон

В сети активно обсуждают видео петербургского блогера Даниила Кашина, который обвинил основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова в том, что тот разбил его смартфон. Пользователи «ВКонтакте» призвали Дурова вернуть гаджет владельцу и запустили тематический хештег #дуров_верни_телефон.

Многих возмутили действия бывшего гендиректора социальной сети. «Дуров, тебя миллионы людей уважали. Как можно было додуматься скинуть телефон человека, который просто подошел и адекватно попросил сфотографироваться, с четвертого, мать его, этажа», — отметил один из них.

Другие предположили, что история с разбитым телефоном — фейк, придуманный Кашиным ради популярности. «Нет никаких доказательств, что он разбил телефон. К тому же неужели только этот блогер хотел с ним сфотографироваться? Это же бред», — заметил один из комментаторов.

Сам Дуров никак не прокомментировал инцидент, однако он отметил, что на его странице во «ВКонтакте» стало слишком много комментариев, и попросил подписчиков писать ему в Instagram. Он также опубликовал ролик, подтверждающий, что в это время находился в Швейцарии на горнолыжном курорте Iglu-Dorf Zermatt.

Ранее в понедельник Кашин обвинил Дурова в том, что тот разбил его смартфон в кинотеатре торгового центра «Галерея» в Санкт-Петербурге за то, что блогер попросил его о совместном селфи. Бывший гендиректор «ВКонтакте» якобы отобрал у блогера смартфон и выбросил его с четвертого этажа в вестибюль центра, где разбитое устройство подобрал прохожий.