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18:39, 3 августа 2026Забота о себе

Нарколог назвал самые пьяные времена года

Нарколог Исаев: Пики потребления алкоголя приходятся на долгие праздники
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Arin Yoon / Reuters

Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев рассказал, в какое время года люди употребляют больше всего алкоголя. Эти месяцы доктор назвал в беседе с НСН.

«Официальные данные говорят, что пики потребления приходятся на холодное время года и долгие праздники: Новый год, 23 февраля, 8 Марта. На майских выходных происходит пивно-шашлычный взлет», — отметил Исаев.

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Нарколог не согласился с мнением коллег, которые назвали самым «пьяным» месяцем года август. По словам Исаева, за много лет работы он не наблюдал того, чтобы в конце лета росло потребление алкоголя.

В конце июля нарколог Марина Алексеева рассказала изданию Life.ru, что в августе люди начинают употреблять алкоголь чаще. «Последний месяц лета создает ощущение, что отдых заканчивается, а человек так и не успел полноценно расслабиться, съездить в запланированные места и провести достаточно времени с близкими», — объяснила врач. По ее словам, чтобы наверстать упущенное, люди начинают употреблять больше алкоголя.

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