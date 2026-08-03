Буданов призвал не цепляться за сроки 40-дневной операции СБУ

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал «не цепляться» за сроки 40-дневной операции Службы безопасности Украины (СБУ). Его слова приводит телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

«Продолжать будем. Не цепляйтесь за эти сроки, 40 дней, 100 дней, 15 дней. Главное — результат», — подчеркнул чиновник.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский согласовал и утвердил операцию против России. СБУ должна провести ее за 40 дней. По словам политика, эта операция якобы «нацелена на прекращение» конфликта на Украине.