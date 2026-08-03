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18:31, 3 августа 2026Бывший СССР

Буданов оправдал срыв дедлайна 40-дневной операции СБУ

Буданов призвал не цепляться за сроки 40-дневной операции СБУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал «не цепляться» за сроки 40-дневной операции Службы безопасности Украины (СБУ). Его слова приводит телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

«Продолжать будем. Не цепляйтесь за эти сроки, 40 дней, 100 дней, 15 дней. Главное — результат», — подчеркнул чиновник.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский согласовал и утвердил операцию против России. СБУ должна провести ее за 40 дней. По словам политика, эта операция якобы «нацелена на прекращение» конфликта на Украине.

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