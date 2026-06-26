«СБУ поручено три задачи». Зеленский объявил о 40-дневной операции против России. Что о ней известно?

Зеленский утвердил 40-дневную операцию против России

Владимир Зеленский согласовал и уже утвердил операцию против России. Служба безопасности Украины (СБУ) должна провести ее за 40 дней.

По словам политика, эта операция якобы «нацелена на прекращение» конфликта на Украине.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Полковник оценил готовность России к объявленной Зеленским 40-дневной операции

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российское командование знает об объявленной президентом Украины Владимиром Зеленским 40-дневной операции. Москва, как он отметил, готова к скорейшему ответу на действия СБУ.

На местах создаются новые подразделения борьбы с беспилотниками, новые подразделения для борьбы с террористами Анатолий Матвийчук полковник в отставке

Матвийчук добавил, что это будет неприятно и что какие-то потери все равно будут. «Но они точно будут не настолько критичны, как это предполагает Зеленский», — добавил он.

О готовности России также сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он также выразил уверенность, что по базам подготовки операции будут наноситься превентивные удары.

Какие задачи хочет выполнить Украина за 40 дней?

По словам полковника в отставке Анатолия Матвийчука, СБУ дали три важные задачи Все они должны быть выполнены за 40 дней операции против России.

Прежде всего, счел военный, СБУ хочет изолировать Крым. Затем подразделениям с Украины необходимо нанести невосполнимые потери по энергетическому комплексу России. А напоследок, продолжил эксперт, Киев «жаждет» разобраться с системой предупреждения, разведки и воздушной безопасности России.

Это комплексная программа, которая уже осуществляется несколько недель подряд. Там привлечены силы Великобритании, Германии и США Анатолий Матвийчук полковник в отставке

В России призвали Европу не вмешиваться в 40-дневную операцию Украины

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что со стороны Киева анонсирование 40-дневной операции, которая якобы «нацелена на прекращение» конфликта, было вполне провокационно. Тем не менее, реагировать на него надо, отметил он.

Парламентарий настоятельно рекомендовал Западной Европе не вмешиваться в то, что собирается делать СБУ. Иначе, по его словам, никто не станет ждать 2030 года. Россия же, продолжил Колесник, готова к отражению террористических атак, а также нанесению превентивных ударов и ударов возмездия.

СБУ — террористическая организация. СБУ занимается в основном диверсионными акциями. С террористами не договариваются Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Фото: Stringer / Reuters

Он также подчеркнул, что лучшая защита — это нападение. На этом фоне Колесник не исключил, что Россия начнет наносить удары по местам производства техники для украинских сил в Европе. Все это, пояснил он, необходимо, чтобы наконец «европейцы пришли в себя».

В заключение член Госдумы добавил, что сейчас в зоне специальной военной операции (СВО) применены еще далеко не все средства, которыми располагает Россия. Он заверил, что Москва не станет только защищаться на фоне увеличения числа ударов ВСУ по мирным гражданам.