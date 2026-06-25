Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ против России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию Службы безопасности Украины (СБУ) против России. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Утвердил для СБУ 40-дневную операцию», — сказал политик. По его словам, эта операция якобы «нацелена на прекращение» вооруженного конфликта.

Ранее находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский своими угрозами России и Белоруссии пытается отвлечь население Украины от коррупционных скандалов и выставить себя в выгодным свете перед президентом США Дональдом Трампом.

Также экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал заявление Зеленского о якобы успешной военной ситуации. Он указал, что у Киева повсюду катастрофа. Помимо проблем в зоне боевых действий Соскин напомнил о трудностях со вступлением Украины в Европейский союз (ЕС).